Horror-Unfall im Norden! Mann stirbt, drei Menschen schwer verletzt

Berne - Tragisch: Am Mittwoch ist ein 88-jähriger Mann bei einem katastrophalen Unfall in Berne ( Niedersachsen ) ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Auf der B212 in Berne ist am Mittwoch ein Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. © Nonstopnews

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Crash gegen 15.20 Uhr auf der B212 ereignet. Dort waren zu diesem Zeitpunkt der 88-Jährige aus Delmenhorst mit seinem Mercedes und ein 58-Jähriger aus Berne mit seinem SUV in entgegengesetzten Richtungen unterwegs.

In Höhe der Brücke über die Schlüter Straße geriet einer der beiden nach derzeitigen Erkenntnissen mit seinem Wagen in den Gegenverkehr, woraufhin es zum Frontal-Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem SUV kam.

Der 88-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine 84-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der SUV-Fahrer wurde im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde der Schwerverletzte ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber ausgeflogen. Seine Beifahrerin (17) erlitt auch schwere Verletzungen, sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.