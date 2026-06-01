Junges Pärchen "borgt" Auto der Mutter - und hinterlässt Schneise der Verwüstung

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Diese Date-Idee ging nach hinten los: Zwei Minderjährige stibitzten ein Auto für eine Spritztour - und hinterließen enormen Sachschaden.

Von Lena Schubert

Wesendorf - Diese Date-Idee ging nach hinten los: Zwei Minderjährige stibitzten ein Auto für eine Spritztour - und hinterließen enormen Sachschaden.

In Wesendorf hat ein Jugendlicher einen Autounfall gebaut.
In Wesendorf hat ein Jugendlicher einen Autounfall gebaut.  © Polizeiinspektion Gifhorn

In der Nacht auf Sonntag entschieden sich ein 15-jähriger Junge und seine Freundin, den VW Multivan, der der Mutter des Mädchens gehörte, "auszuborgen".

Gegen 3.30 Uhr fuhr das Paar von Wahrenholz nach Wesendorf (Niedersachsen) und dort schließlich auf den Parkplatz vom "Hadi"-Markt, teilte die Polizeiinspektion Gifhorn mit.

Der Multivan rammte dort den Pfosten eines Vordaches und krachte in zwei Automaten. Die Jugendlichen nahmen anschließend Reißaus und stellten das Auto wieder an seinen Platz.

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Der Wunsch, dass ihre Spritztour unentdeckt bleibt, ging leider nicht in Erfüllung: Die Aufnahmen der Überwachungskameras am Parkplatz überführten die beiden klar. Der Betreiber meldete den Unfall bei der Polizei.

Der Sachschaden liegt bei rund 50.000 Euro!

Auf den Verursacher warten nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der unbefugten Ingebrauchnahme und der Verkehrsunfallflucht.

Titelfoto: Polizeiinspektion Gifhorn

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