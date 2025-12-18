Autofahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt: Zeugen gesucht

Lemwerder - Eine junge Autofahrerin ist bei Lemwerder in der Wesermarsch ( Niedersachsen ) mit ihrem Kleinwagen verunglückt und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Die Autofahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. © Nonstopnews

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Fahrerin in einer Linkskurve nach rechts von einer Landstraße abgekommen, gegen ein Verkehrszeichen gestoßen und dann frontal gegen einen Baum geprallt.

Ersthelfer hätten die Autofahrerin bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte "vorbildlich betreut", teilte die Polizei mit.

Die Frau sei nach dem Unfall nur bedingt ansprechbar gewesen, teilten die Beamten weiter mit. Auch ihre Identität sei bislang nicht abschließend geklärt.

Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus.