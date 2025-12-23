Lieferwagen kracht gegen Baum und wird völlig zerstört: Fahrer stirbt

Sottrum - Schrecklich! Bei einem schweren Unfall in der Gemeinde Sottrum im Landkreis Rotenburg ( Niedersachsen ) ist am Montag ein Mann ums Leben gekommen.

Am Montag krachte in der Gemeinde Sottrum ein Lieferwagen frontal gegen einen Baum. Der Fahrer kam dabei ums Leben. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Wie die Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) mitteilte, hatte sich der tödliche Crash am Nachmittag auf der K205 zwischen Sottrum und Fährhof ereignet.

Ein Lieferwagen war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht. Der Aufprall war so heftig, dass ein großes Trümmerfeld zurückblieb.

Zwar wurde der Fahrer in dem völlig zerstörten Wrack nicht eingeklemmt, seine Verletzungen waren jedoch so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.