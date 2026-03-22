Medizinischer Notfall endet tödlich: 58-Jähriger stirbt bei Rollerfahrt
Wolfenbüttel - Am Samstagnachmittag endete eine Rollerfahrt in Wolfenbüttel (Niedersachsen) für einen 58-Jährigen tödlich.
Wie die Polizei Salzgitter mitteilte, war der Mann gegen 15.51 Uhr mit seinem Großroller auf der Halberstädter Straße unterwegs.
Aufgrund eines medizinischen Notfalls habe der Fahrer die Kontrolle verloren und stürzte mit seiner Maschine, erklärte ein Polizeisprecher.
Rettungskräfte leisteten vor Ort Erste Hilfe und begannen zudem mit Reanimierungsmaßnahmen.
Der 58-Jährige wurde später in das Klinikum nach Wolfenbüttel gebracht, wo er leider verstarb.
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