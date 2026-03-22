Medizinischer Notfall endet tödlich: 58-Jähriger stirbt bei Rollerfahrt

Wolfenbüttel - Am Samstagnachmittag endete eine Rollerfahrt in Wolfenbüttel ( Niedersachsen ) für einen 58-Jährigen tödlich.

Der 58-Jährige verstarb wenig später in einer Klinik. (Symbolbild) © amitdnath/123RF

Wie die Polizei Salzgitter mitteilte, war der Mann gegen 15.51 Uhr mit seinem Großroller auf der Halberstädter Straße unterwegs.

Aufgrund eines medizinischen Notfalls habe der Fahrer die Kontrolle verloren und stürzte mit seiner Maschine, erklärte ein Polizeisprecher.