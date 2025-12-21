Mercedes stößt frontal mit Transporter zusammen: Kind und Fahrer verletzt

Göttingen - Bei einem Unfall in Göttingen ( Niedersachsen ) wurden am Samstagnachmittag drei Menschen, darunter ein Kind, verletzt. Zeitweise kam es zu Verkehrseinschränkungen.

Zwischenzeitlich kam es zu Verkehrsbehinderungen. © Polizeiinspektion Göttingen

Ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Göttingen zufolge bog ein 78-Jähriger mit seinem Mercedes von der Hannoverschen Straße in die Große Breite ab.

Hier übersah er jedoch einen entgegenkommenden Kleintransporter und nahm diesem die Vorfahrt.

Bei der frontalen Kollision wurden sowohl der Mercedes-Fahrer als auch der 49-jährige Transporterfahrer und sein 11-jähriger Beifahrer leicht verletzt.

Letztere wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.