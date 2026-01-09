Rollermobil durch die Luft geschleudert: Mann schwer verletzt
Einbeck - Heftiger Unfall in Niedersachsen: Am Donnerstagnachmittag rauschte ein Rollermobil mit einem Kleinwagen zusammen. Der Fahrer wurde schwer verletzt.
Gegen 14.20 Uhr war ein 73 Jahre alter Mann mit seinem Piaggio Ape auf der L580 zwischen Einbeck und Juliusmühle unterwegs, als er nach links abbiegen wollte.
Dabei übersah er allerdings den entgegenkommenden Opel eines 61-jährigen Autofahrers.
Wie die Polizeiinspektion Northeim mitteilte, wurde das Dreirad von dem Opel erfasst, flog durch die Luft, überschlug sich und blieb schließlich auf der Fahrerseite liegen.
Der 73-Jährige wurde im Inneren des Unfallwracks eingeschlossen und musste von den Kameraden der Feuerwehr herausgeschnitten werden.
Der Piaggio-Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Gefährt erlitt einen Totalschaden. Die Unfallstelle auf der Landstraße musste für eineinhalb Stunden am Donnerstagnachmittag voll gesperrt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeikommissariat Einbeck