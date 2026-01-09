Rollermobil durch die Luft geschleudert: Mann schwer verletzt

Einbeck - Heftiger Unfall in Niedersachsen : Am Donnerstagnachmittag rauschte ein Rollermobil mit einem Kleinwagen zusammen. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Bei Einbeck kam es zu einem Unfall mit einem Rollermobil. © Polizeikommissariat Einbeck

Gegen 14.20 Uhr war ein 73 Jahre alter Mann mit seinem Piaggio Ape auf der L580 zwischen Einbeck und Juliusmühle unterwegs, als er nach links abbiegen wollte.

Dabei übersah er allerdings den entgegenkommenden Opel eines 61-jährigen Autofahrers.

Wie die Polizeiinspektion Northeim mitteilte, wurde das Dreirad von dem Opel erfasst, flog durch die Luft, überschlug sich und blieb schließlich auf der Fahrerseite liegen.

Der 73-Jährige wurde im Inneren des Unfallwracks eingeschlossen und musste von den Kameraden der Feuerwehr herausgeschnitten werden.