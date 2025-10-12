Tödlicher Crash: Ehepaar verunglückt auf Heimfahrt aus dem Urlaub

Gifhorn - Auf der B4 bei Gifhorn ( Niedersachsen ) ist am frühen Samstagmorgen ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Das Auto geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Lastwagen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der tödliche Vorfall ereignete sich laut der Polizeiinspektion Gifhorn gegen 5.05 Uhr nördlich der Abfahrt Gamsen.

Ersten Ermittlungen zufolge war ein 49-Jähriger gemeinsam mit seiner 50-jährigen Ehefrau auf der B4 in Richtung Norden unterwegs.

Die Familie im Wagen war auf dem Rückweg aus dem Urlaub. Weitere Familienangehörige befanden sich ebenfalls auf der Bundesstraße, vor dem verunfallten Auto, erklärte die Polizei.

Zeugen gaben gegenüber den Beamten an, dass der Seat in den Gegenverkehr geriet und hier mit einem entgegenkommenden Lastwagen samt Anhänger kollidierte.

Hierbei wurde das Auto vollständig zerstört. Den Einsatzkräften gelang es noch, die schwerverletzte Frau aus dem Wrack zu retten und in ein Krankenhaus zu bringen. Der 49-jährige Fahrer verstarb jedoch bereits bei der Kollision. Der Sattelzugführer wurde leicht verletzt.