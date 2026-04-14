Tödlicher Verkehrsunfall! Fahrer wird in Auto eingeklemmt und stirbt

Cuxhaven - Tödlicher Unfall im Landkreis Cuxhaven ! Am Montagabend ist ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben.

Ein 21 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall im Landkreis Cuxhaven tödlich verletzt worden. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Wie die Polizei am Dienstagmorgen erklärte, war der junge Mann gegen 23 Uhr auf der K60 zwischen Schiffdorf und Bramel unterwegs, als das Unglück geschah.

Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen, kam in einer Kurve von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

An seinem elektrisch angetriebenen Auto der Marke MG bracht sofort ein Feuer im Frontbereich aus. Dieses konnte die alarmierte Feuerwehr aber schnell löschen.

Der 21-Jährige selbst wurde bei dem Unfall in seinem stark beschädigten Wagen eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort.