Tragödie im Norden: Mann kracht mit Auto gegen Bäume und stirbt
Schwarmstedt - Schrecklich! Am Mittwoch ist ein 53-jähriger Mann bei einem Unfall in der Gemeinde Schwarmstedt (Niedersachsen) ums Leben gekommen.
Laut Polizei kam es gegen 13.25 Uhr auf dem Hoper Weg zwischen den Ortschaften Grindau und Hope zu dem tödlichen Crash.
Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Mann aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn.
Dort kollidierte das in Fahrtrichtung Hope fahrende Auto mit zwei Bäumen. Der Aufprall war so heftig, dass der 53-Jährige noch am Unfallort verstarb.
Andere Fahrzeuge waren nach aktuellem Stand nicht an dem tödlichen Unfall beteiligt. Der Hoper Weg musste bis circa 16 Uhr voll gesperrt werden.
Titelfoto: Polizeiinspektion Heidekreis