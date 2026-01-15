Unfall am Bahnübergang: Mann übersieht Güterzug

Stade - Das hätte übel ausgehen können! In Stade hat ein 54-Jähriger am Mittwoch einen Güterzug übersehen. Es kam zur Kollision.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. © Polizeiinspektion Stade

Gegen 15.40 Uhr wollte der Mann mit einem Gespann aus Mercedes Sprinter und Anhänger den unbeschränkten Bahnübergang in der Straße Am Bullenhof in Stade überqueren.

Dabei habe der Fahrer laut Mitteilung der Polizei den Zug schlichtweg übersehen. Der Übergang ist dort nur mit einem Andreaskreuz gesichert.

Der Lokführer habe noch ein Warnsignal gegeben, eine Kollision ließ sich aber nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurde aber nur der Anhänger von der Lok erwischt.

Es entstand lediglich ein leichter Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro, verletzt wurde niemand.