VW kracht gegen Baum: 16-Jähriger stirbt, Tumulte an der Unfallstelle

Hemmoor - Schrecklicher Unfall in Niedersachsen : In Hemmoor im Landkreis Cuxhaven ist ein 16-Jähriger bei einem Crash am Sonntagabend ums Leben gekommen. Vier weitere junge Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt.

In Hemmoor im Landkreis Cuxhaven ist ein VW Up mit fünf Insassen am Sonntag gegen einen Baum gekracht. Ein 16-Jähriger kam dabei ums Leben. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion Cuxhaven gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der tödliche Unfall gegen 22.30 Uhr auf der Heeßeler Straße (K28) ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein VW Up mit fünf Insassen aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht.

Die Kollision war so heftig, dass der 16-jährige Beifahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Zwei Insassen (beide ebenfalls 16 Jahre alt) erlitten lebensgefährliche Verletzungen, die beiden übrigen (18 und 16) wurden schwer verletzt.

Wie der Sprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte, kam es nach dem Crash zu tumultartigen Szenen an der Unfallstelle. Demnach versammelten sich rund 100 (!) Angehörige der beteiligten Personen vor Ort. Es kam zu heftigen emotionalen Ausbrüchen.

Nur durch starke Polizeikräfte inklusive Diensthundeführer war es möglich, die Unfallaufnahme überhaupt durchzuführen. Straftaten wurden nach derzeitigem Stand aber nicht begangen.