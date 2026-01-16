Zwei Tote und zwei Schwerverletzte! Schwerer Frontalcrash im Norden

Großheide - Schrecklicher Unfall im Norden! Am Donnerstagabend sind zwei Menschen bei einem Frontalcrash in Großheide ( Landkreis Aurich ) ums Leben gekommen.

Der Audi war auf der K203 in Großheide in ein entgegenkommendes Auto gekracht. © NonstopNews / Marcel Zimmering

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, war ein 36 Jahre alter Mann mit seinem Audi auf dem Schulweg (K203) in Großheide unterwegs, als er gegen 18.15 Uhr frontal in einen entgegenkommenden Škoda krachte.

Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Kirchweg geschleudert. Der 50-jährige Fahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer erlitten dabei tödliche Verletzungen.

Zwei weitere Insassen, eine 16-Jährige und eine 19-Jährige, die sich auf der Rückbank befanden, wurden schwer verletzt. Sie wurden mit Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Audi-Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen.