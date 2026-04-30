Schock in NRW: 16-Jährige ertrinkt in Fluss

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Eine Teenagerin ist im Fluss Erft ertrunken. Laut der Feuerwehr war die 16-Jährige am Donnerstag in das Gewässer gegangen und nicht wieder aufgetaucht.

Von Holger Köhler-Kaeß

Grevenbroich - Drama nahe Grevenbroich in Nordrhein-Westfalen!

Polizei und Feuerwehr waren vor Ort.
Polizei und Feuerwehr waren vor Ort.  © Feuerwehr Grevenbroich

Eine Teenagerin ist im Fluss Erft ertrunken. Laut der örtlichen Feuerwehr war die 16-Jährige am Donnerstagnachmittag in das Gewässer gegangen und nicht wieder aufgetaucht.

"Trotz intensiver Suchmaßnahmen auf der Erft bei Grevenbroich endete ein gemeinsamer Einsatz von Feuerwehr und Wasserrettungskräften aus dem Rhein-Kreis Neuss sowie aus Köln am Donnerstagnachmittag leider erfolglos", teilte die Feuerwehr Grevenbroich mit.

Gegen 14.05 Uhr hatten Jugendliche den Notruf abgesetzt. Wenig später seien Wasserretter, darunter Strömungsretter und Taucher der DRK-Wasserwacht aus Neuss sowie der DLRG aus dem Rhein-Kreis Neuss und später aus Köln hinzugestoßen.

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Tragischerweise konnten sie nur noch die Leiche der Minderjährigen bergen.

Während des Einsatzes wurden die Angehörigen sowie die weiteren beteiligten Jugendlichen von Notfallseelsorgern in der Feuerwache Grevenbroich betreut.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang des Unglücksfalles aufgenommen.

Titelfoto: Feuerwehr Grevenbroich Weißbrod/dpa

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