Schock in NRW: 16-Jährige ertrinkt in Fluss

Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. © Feuerwehr Grevenbroich

Eine Teenagerin ist im Fluss Erft ertrunken. Laut der örtlichen Feuerwehr war die 16-Jährige am Donnerstagnachmittag in das Gewässer gegangen und nicht wieder aufgetaucht.

"Trotz intensiver Suchmaßnahmen auf der Erft bei Grevenbroich endete ein gemeinsamer Einsatz von Feuerwehr und Wasserrettungskräften aus dem Rhein-Kreis Neuss sowie aus Köln am Donnerstagnachmittag leider erfolglos", teilte die Feuerwehr Grevenbroich mit.

Gegen 14.05 Uhr hatten Jugendliche den Notruf abgesetzt. Wenig später seien Wasserretter, darunter Strömungsretter und Taucher der DRK-Wasserwacht aus Neuss sowie der DLRG aus dem Rhein-Kreis Neuss und später aus Köln hinzugestoßen.

Tragischerweise konnten sie nur noch die Leiche der Minderjährigen bergen.