12-Jährige Ylvie aus Hilden wurde gefunden!

Die 12-Jährige Ylvie S. aus Hilden ist von der Polizei aufgegabelt und zurück gebracht worden.

Von Alina Eultgem

Alles in Kürze Ylvie aus Hilden wurde gefunden.

Das 12-jährige Mädchen wurde in Düsseldorf aufgefunden.

Ylvie war seit dem 11. Juli vermisst.

Sie wurde zuletzt an einer Bushaltestelle in Hilden gesehen.

Die Polizei hatte nach Ylvie gefahndet.

Die Polizei hat Ylvie gefunden!

Wie die Polizei am Mittwoch offiziell mitteilt, wurde die 12-Jährige Ylvie S. aus Hilden wohlbehalten am Dienstag aufgefunden. Gegen 15.40 Uhr gabelten Beamte das Mädchen an einer Haltestelle in Düsseldorf auf und brachten sie zurück ins Wohnheim.

Erstmeldung vom 24. Juli, 17.31 Uhr

Hilden - Die Polizei sucht weiter fieberhaft nach der 12-jährigen Ylvie S. aus Hilden. Seit mittlerweile fast zwei Wochen fehlt von dem Mädchen jede Spur und die Sorgen werden immer größer.

Nach rund zwei Wochen konnte die 12-jährige Ylvie wieder gefunden werden. © Polizei Mettmann Ylvie wurde zuletzt am Freitag, dem 11. Juli 2025, auf dem Gelände ihrer Schule "Am Holterhöfchen" in Hilden gesehen. Doch nach dem Unterricht tauchte sie nicht mehr im Familienzentrum auf, in dem sie wohnt. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Ylvie vermisst wird. In den vergangenen Wochen war sie schon mehrfach verschwunden. Bislang kehrte sie aber immer von selbst zurück. Nordrhein-Westfalen Filmreife Masche: Polizei sprengt Führerschein-Betrüger-Bande in Köln Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen in NRW: Darum erhalten Wähler jetzt Post von den Behörden Diesmal scheint es aber anders: Denn trotz umfangreicher Suche gibt es keine Hinweise, wo Ylvie stecken könnte. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass sich die Zwölfjährige in einer Notsituation befinden könnte.

Das trug Ylvie am Tag ihres Verschwindens