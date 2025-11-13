22 Jahre getäuscht? Witwe glaubt an Sparkonto, doch die Bank findet nichts

Düsseldorf - Im Streit um ein angebliches Guthaben von fast 100.000 Euro hat die Witwe eines ehemaligen Bankmitarbeiters gegen ein Kreditinstitut verloren. Das Landgericht Düsseldorf wies die Klage der 79-Jährigen gegen die Kreissparkasse Düsseldorf ab.

Laut der Sparkasse habe das Konto nie existiert. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Die Sparkasse hatte mitgeteilt, dass es das behauptete Konto nicht gebe.

"Es hat große Widersprüche gegeben", sagte der Richter. So hätten sich keine Einzahlungen auf das Konto nachweisen lassen. Weder die Existenz des Kontos noch des Guthabens hätten festgestellt werden können.

Die 79-Jährige aus Heiligenhaus wollte im Mai 2024 das Sparkonto auflösen. Ihr verstorbener Mann, selbst fast 40 Jahre bei der Kreissparkasse beschäftigt, habe das Konto 2003 für sie eröffnet.

Als Beleg hatte die Frau dem Gericht einen Stapel Kontoauszüge aus den vergangenen 20 Jahren präsentiert. Der letzte stammte aus dem Februar 2024.

Einen Monat später war ihr Ehemann gestorben.