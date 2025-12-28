Verkehrschaos durch Glatteis: Zahlreiche Unfälle in NRW
Von Christoph Driessen, Maurice Hossinger
Düsseldorf - Durch Glatteis verursacht hat es in Nordrhein-Westfalen in den jüngsten Tagen zahlreiche Verkehrsunfälle gegeben.
Besonders betroffen war dabei die Gegend Ostwestfalen-Lippe.
Der Polizei zufolge sei es speziell im Kreis Soest zu zahlreichen Vorfällen mit Verkehrszeichen, Bäumen oder geparkten Autos gekommen.
Im Kreis Minden-Lübbecke registrierte die Polizei 16 Unfälle aufgrund der Witterungsverhältnisse. Meist blieb es bei Blechschäden, ein Verkehrsteilnehmer wurde verletzt.
Bereits am Freitag kamen im Oberbergischen Kreis mehrere Fahrer auf eisglatten Straßen mit ihren Autos von der Straße ab und verunglückten. So fuhr eine Gummersbacherin in eine Böschung und überschlug sich mit ihrem Auto. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, ihre zwölfjährige Beifahrerin blieb unverletzt.
In Sprockhövel im südlichen Ruhrgebiet kam ein Wagen am Samstagabend von der Straße ab und schlug in eine Leitplanke ein. Der Fahrer kam ins Krankenhaus. Die Feuerwehr forderte Streusalz an.
Frostiger Sonntag in Nordrhein-Westfalen
Ebenfalls am Freitag kam eine Fahrerin im Oberbergischen Kreis in einer Linkskurve von der Straße ab, ihr Wagen kollidierte mit einem Erdhügel und überschlug sich mehrmals. Sie wurde leicht verletzt.
Frostig soll es in NRW auch am Sonntag bleiben. Dabei könne es auf den Straßen wieder glatt werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.
In der Nacht auf Montag könne es besonders im Norden des Bundeslandes infolge von Sprühregen zu Glatteis kommen, dabei könnten die Temperaturen auf bis zu -8 Grad fallen. Zu Wochenbeginn soll es wärmer werden.
Titelfoto: -/Feuerwehr Sprockhövel/dpa