Verkehrschaos durch Glatteis: Zahlreiche Unfälle in NRW

Düsseldorf - Durch Glatteis verursacht hat es in Nordrhein-Westfalen in den jüngsten Tagen zahlreiche Verkehrsunfälle gegeben.

Aufgrund von Glatteis kam es zuletzt zu zahlreichen Unfällen in NRW - wie hier in Sprockhövel. © -/Feuerwehr Sprockhövel/dpa

Besonders betroffen war dabei die Gegend Ostwestfalen-Lippe.

Der Polizei zufolge sei es speziell im Kreis Soest zu zahlreichen Vorfällen mit Verkehrszeichen, Bäumen oder geparkten Autos gekommen.

Im Kreis Minden-Lübbecke registrierte die Polizei 16 Unfälle aufgrund der Witterungsverhältnisse. Meist blieb es bei Blechschäden, ein Verkehrsteilnehmer wurde verletzt.

Bereits am Freitag kamen im Oberbergischen Kreis mehrere Fahrer auf eisglatten Straßen mit ihren Autos von der Straße ab und verunglückten. So fuhr eine Gummersbacherin in eine Böschung und überschlug sich mit ihrem Auto. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, ihre zwölfjährige Beifahrerin blieb unverletzt.

In Sprockhövel im südlichen Ruhrgebiet kam ein Wagen am Samstagabend von der Straße ab und schlug in eine Leitplanke ein. Der Fahrer kam ins Krankenhaus. Die Feuerwehr forderte Streusalz an.