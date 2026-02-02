A559 nach Unfall dicht: Vollsperrung im Kreuz Köln-Gremberg
Köln - Nach einem Unfall mit einem LKW-Schwertransport ist die A559 bei Köln in Fahrtrichtung Bonn seit Montagabend komplett gesperrt.
Betroffen ist das Autobahnkreuz Köln-Gremberg. Wer aus Köln kommt, kann dort weder auf die A59 Richtung Bonn noch auf die A4 Richtung Olpe fahren.
Der gesamte Verkehr wird stattdessen zwangsweise auf die A4 Richtung Aachen umgeleitet, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt.
Pendler mit den Fernzielen Bonn oder Olpe müssen einen Umweg nehmen: An der Anschlussstelle Köln-Poll abfahren, wenden und in die Gegenrichtung wieder auffahren. Eine offizielle Umleitung gibt es nicht.
Der Grund für die kurzfristige Sperrung: Ein LKW-Schwertransport war am späten Nachmittag gegen das Brückenbauwerk, das die A4 im Kreuz Gremberg überspannt, gefahren.
Wie groß der Schaden ist, lässt sich erst bei Tageslicht genau beurteilen. Deshalb wird am Dienstagmorgen ab voraussichtlich 7 Uhr zusätzlich die direkte Verbindung von der A4 aus Richtung Aachen auf die A559 nach Köln gesperrt.
Die Autobahn GmbH will zeitnah informieren, wie es weitergeht. Autofahrer sollten den Bereich bis auf Weiteres großräumig umfahren und mehr Zeit einplanen.
