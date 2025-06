Alarm-Zahlen aus NRW: Wird beim Döner seit Jahren geschummelt?

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen müsste Auswertungen zufolge jeder dritte Döner anders bezeichnet werden. Wird hierzulande etwa am Inhalt geschummelt?

Alles in Kürze

In 428 Fällen hätten Döner eigentlich als Drehspieß verkauft werden müssen. © Sven Hoppe/dpa

Seit dem vergangenen Herbst haben Experten 1250 Schwerpunktkontrollen durchgeführt, um den Kennzeichnungen auf den Grund zu gehen.

Das Ergebnis: 428 Mal wurde ein Drehspieß fälschlicherweise als Döner verkauft.

Dabei darf ein Döner in Deutschland nur so heißen, wenn er eine bestimmte Zusammensetzung hat. Konkret heißt es in den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse: "Dünne Fleischscheiben, auf Drehspieß aufgesteckt."

Der mitverarbeitete Hackfleischanteil darf demnach höchstens 60 Prozent betragen. Sonst muss das Produkt als Drehspieß verkauft werden.

Das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz hatte im vergangenen Jahr die Kreise und kreisfreien Städte angewiesen, Zahlen zu den durchgeführten Kontrollen und deren Ergebnissen zu melden. So kamen die Zahlen zusammen. Wurde ein falscher Döner entdeckt, mussten die Behörden vor Ort unter anderem die Umbenennung anordnen.