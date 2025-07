24.07.2025 13:28 Passanten als Lebensretter: Mann schwer verletzt nach Unfallkette

Wilde Szenen am Mittwochvormittag in Wuppertal-Cronenberg: Ein 59-Jähriger verlor plötzlich die Kontrolle über sein Auto und rauschte in mehrere Hindernisse.

Von Alina Eultgem

Wuppertal - Wilde Szenen am Mittwochvormittag auf der Berghauser Straße in Wuppertal-Cronenberg: Ein 59-Jähriger verlor plötzlich die Kontrolle über sein Auto und rauschte in einen Baum und mehrere Autos. Alles in Kürze Mann verliert Kontrolle über Auto in Wuppertal-Cronenberg.

Auto kracht in Baum und mehrere Autos.

Passanten helfen dem Verletzten und schoben das Auto auf die Räder.

Fahrer wird mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Unfallursache ist noch unklar, Ermittlungen laufen. Mehr anzeigen Rettungskräfte sicherten den Unfallort und sperrten dafür die Berghauser Straße komplett. © Christoph Petersen Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war der Mann gegen 11.30 Uhr in Richtung Sudberg unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam. Dabei krachte sein Opel gleich in mehrere Hindernisse: Ein geparkter Mazda, ein Poller und ein Baum standen im Weg. Der Aufprall war so heftig, dass der Wagen auf die Beifahrerseite kippte. Passanten reagierten blitzschnell: Mehrere Helfer schoben das Auto wieder auf die Räder, bevor die Rettungskräfte überhaupt eintrafen. Nordrhein-Westfalen Verantwortung für das tägliche Leben: NRW sucht Helfer für die Kommunalwahl Nordrhein-Westfalen Flughafen-Fail: Monatelang in die JVA anstatt in den Urlaub Auch die Mitarbeiter einer nahe gelegenen Arztpraxis zögerten nicht und leisteten direkt Erste Hilfe. Der Fahrer wurde anschließend mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus transportiert und wird dort intensivmedizinisch betreut. Der 59-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. © Christoph Petersen Neben dem Opel wurde auch der Mazda so stark beschädigt, dass für beide nichts mehr zu machen war. Zwei weitere geparkte Autos wurden bei dem Unglück ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen - insgesamt rund 20.000 Euro Schaden. Während die Polizei den Unfall aufnahm, war die Berghauser Straße komplett dicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Titelfoto: Christoph Petersen