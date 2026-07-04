Pensionäre als Verstärkung für Ordnungshüter in NRW? Neue Polizeibeauftragte sorgt für Überraschung

Düsseldorf - Die neue Polizeibeauftragte von Nordrhein-Westfalen sorgt schon vor ihrem offiziellen Amtsantritt am 1. Oktober für eine Überraschung: Ursula Mecklenbrauck (49) sucht derzeit pensionierte Polizisten als Unterstützung. Das geht aus einer Stellenanzeige des Landtags hervor.

Ursula Mecklenbrauck (49) wird die neugeschaffene Stelle der Polizeibeauftragten NRWs am 1. Oktober offiziell antreten. © Oliver Berg/dpa

In der Annonce werden "zwei pensionierte Polizeivollzugsbeamtinnen/ Polizeivollzugsbeamte" als Sachbearbeiter in Teilzeit gesucht. Als Aufgabengebiete werden unter anderem die Bearbeitung der Eingaben von Bürgern und Polizeibeamten als auch Aufträge des Innenausschusses und die "Beobachtung, Bewertung und Umsetzung von relevanten Rechtsentwicklungen" genannt.

Warum setzt Mecklenbrauck - aktuell noch Polizeipräsidentin in Krefeld - auf Pensionäre? Ein Landtagssprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa): "Die Ausschreibung richtet sich gezielt an pensionierte Beamtinnen und Beamte, weil sie voraussichtlich kurzfristig verfügbar sind. Zudem wird hierdurch der aktive Polizei-Personalpool in den Polizeibehörden nicht belastet."

Es werde allerdings darüber nachgedacht, "das Team der Polizeibeauftragten perspektivisch durch aktive Beamtinnen und Beamte zu unterstützen - beispielsweise im Wege der Abordnung."

Insgesamt stehen im Haushalt für die Polizeibeauftragte sieben Stellen zur Verfügung, die aber nicht alle mit aktiven oder pensionierten Polizisten besetzt werden sollen.