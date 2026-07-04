Warn-App schlägt Alarm: Baden in der Sieg nach Öl-Unfall verboten

Windeck (Nordrhein-Westfalen) - Nach einem Ölunfall wird im Rhein-Sieg-Kreis vor dem Baden in der Sieg gewarnt.

In der Sieg sollte man derzeit nicht baden, da zwischen 1500 und 2000 Liter Heizöl in den Fluss geraten sind. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

"Aufgrund eines Gefahrstoffaustritts wird für den Bereich Windeck Au/ Sieg bis Stromberg dringend vom Baden in der Sieg abgeraten", hieß es am Nachmittag in einer Alarmierung der Warn-App Nina.

Eine Gefahr für Mensch und Tier könne beim Baden in dem Fluss nicht ausgeschlossen werden.

Am Nachmittag seien zwischen 1500 und 2000 Liter Heizöl in den Fluss geraten, hieß es von der örtlichen Feuerwehr.

Das Öl sei aus einem Tank in einen Kanal gelaufen, der direkt in den Fluss führe.