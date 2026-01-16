Autofahrer aufgepasst: Strecke Richtung Köln zwei Wochen voll gesperrt

Bonn - Autofahrer müssen sich im Raum Bonn für einige Zeit auf eine gesperrte Autobahn und entsprechende Umwege einstellen.

Die A565 bei Bonn ist von Freitagabend an Richtung Köln vorerst dicht. Autofahrer müssen sich auf entsprechende Umwege einstellen. (Symbolbild) © Markus Scholz/dpa

Betroffen ist die A565, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.

Von Freitag (21 Uhr) an bis zum 31. Januar (5 Uhr) werde sie zwischen der Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf und der Anschlussstelle Bonn-Endenich in Fahrtrichtung Köln gesperrt.

Bereits seit Oktober 2023 arbeitet die Autobahn GmbH an dem sogenannten Endenicher Ei - einem Brückenbauwerk im Verlauf der Bundesstraße 56 über der A565.

Die Sperrung der entgegengesetzten Fahrtrichtung ist vom 30. Januar (21 Uhr) bis zum 11. Februar (21 Uhr) geplant.