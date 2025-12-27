Bahn streicht Züge über die Feiertage: Köln, Wuppertal und Hagen betroffen

Köln - Wer zwischen Weihnachten und Neujahr mit dem Zug von Hagen nach Köln oder Wuppertal wollte, muss sich Alternativen überlegen: Die Bahnstrecke ist bis zum 2. Januar dicht!

Bauarbeiten an Gleisen und Weichen sorgen für Verzögerungen im NRW-Regional- und Fernverkehr. (Symbolfoto) © Thomas Frey/dpa

Am 2. Weihnachtsfeiertag um 21 Uhr startete die Bahn mit den Vorarbeiten für die große Streckensanierung.

Bäume und Sträucher an den Böschungen werden gefällt, Löcher gebohrt, um mögliche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg aufzuspüren, und alles getan, damit es 2026 richtig losgehen kann.

Regionalzüge wie der RE 4 zwischen Düsseldorf und Hagen oder der RE 7 von Köln nach Hagen fahren nicht wie gewohnt. Einige Stationen, zum Beispiel Ennepetal oder Schwelm, werden komplett ausgelassen.

Andere Linien, wie RB 48 oder S7, fallen auf bestimmten Abschnitten komplett aus. Ersatzbusse sollen die Lücken stopfen, heißt es von der Bahn.