Großalarm am NRW-Landtag: Ursache harmloser als gedacht

Düsseldorf - Großeinsatz der Feuerwehr am Landtag: Weil gleich 20 Brandmelder Alarm schlugen, rückten die Retter am frühen Sonntagmorgen mit 60 Mann an.

Viel Blaulicht am Sonntagmorgen am Landtag: Die Feuerwehr rückte mit 60 Mann an. (Archivbild) © Friso Gentsch/dpa

Am Ende war es ein Fehlalarm: Ein heißgelaufener Keilriemen in der Lüftungsanlage war laut einem Feuerwehrsprecher schuld.

Die Suche nach der Ursache habe lange gedauert, weshalb man drei Stunden im Einsatz gewesen sei, so der Sprecher.





