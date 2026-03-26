Meilenstein-Projekt am Düsseldorfer Flughafen: Auch deutsche Waffenschmiede ist mit an Bord

Düsseldorf - Am Düsseldorfer Flughafen sollen ab Mai zwei kleine Passagiertransporter fahren, die aus der Ferne gesteuert werden und nicht mehr von einem Fahrer an Bord.

Aus der Ferne werden zwei Transporter gesteuert, die am Düsseldorfer Flughafen Passagiere transportieren. © Wolf von Dewitz/dpa

Die Rheinmetall-Tochter Mira und die Rheinbahn gaben ein Pilotprojekt zur sogenannten Teleoperation bekannt, bei dem die beiden Transporter auf einer zweieinhalb Kilometer langen Strecke im öffentlichen Raum unterwegs sein sollen. Sie fahren auf Abruf, die Nutzer sollen sich vorher über eine App registrieren.

Ein sogenannter Sicherheitsfahrer ist noch mit an Bord, um notfalls eingreifen zu können - fahren soll er aber eigentlich nicht. Das wiederum macht ein Fahrer aus der Entfernung, er ist über das Handynetz mit dem Fahrzeug verbunden und hat mehrere Monitore vor sich, um gewissermaßen die Echtzeit-Aussicht aus dem Elektrotransporter zu haben.

Bei der Robotik- und Drohnenmesse Xponential stellte Mira die Technologie vor, die im Mai zur Anwendung kommen soll: Dort saß ein Mitarbeiter in einer Messehalle und steuerte ein Fahrzeug, das außerhalb der Messehalle herumfuhr.

Das Ziel des Projekts mit der Rheinbahn sei es, die Technologie unter realen Verkehrsbedingungen weiterzuentwickeln und systematisch auszuwerten. Es gehe darum, herauszufinden, wie die Akzeptanz bei Fahrgästen sei und wie stabil das System sei. Außerdem sollen Erkenntnisse zur Wirtschaftlichkeit gewonnen werden.

Bei der Teleoperator-Technologie soll Personal gespart werden können: Fahrer sind nicht mehr an ein Fahrzeug gebunden, sondern können zeitversetzt mehrere Fahrzeuge steuern. So ist es beim Düsseldorfer Projekt: Der Fahrer soll einen Transporter steuern und nach Zielerreichung auf den anderen Transporter wechseln können.