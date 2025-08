Nach mehreren tödlichen Unfällen: In dieser Stadt ist das Baden im Rhein bald verboten

Alles in Kürze

Zu Beginn des Sommers ertranken in Düsseldorf mehrere Menschen im Rhein. Nun zieht die Landeshauptstadt Konsequenzen - und bereitet ein Badeverbot vor. © Christoph Reichwein/dpa

Oberbürgermeister Stephan Keller (54, CDU) erklärte, das NRW-Innenministerium habe der Stadt mitgeteilt, dass Düsseldorf in diesem Fall eigenständig handeln könne. "Genau das tun wir jetzt", so Keller. "Die Höhe des zu erwartenden Bußgeldes wird eine spürbare und nachhaltige Wirkung entfalten", kündigte er an.

Zuvor hatte der WDR berichtet.

Die Nachbarstadt Neuss arbeitet ebenfalls an einer Verordnung, mit der das Baden im Rhein auf dem Stadtgebiet künftig verboten werden soll. Damit werde die Initiative der Nachbarstadt Düsseldorf unterstützt. Man setze sich für ein einheitliches Vorgehen entlang des Rheinverlaufs ein, teilte die Stadt mit.

Während der Schönwetterphase vor einigen Wochen waren in Düsseldorf mehrere Menschen im Rhein von der Strömung mitgerissen worden und ertrunken.