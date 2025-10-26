Mutmaßliche Gruppen-Vergewaltigung: Neue Details zu Tatverdächtigen

Heinsberg - Nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Heinsberg bei Aachen laufen die Ermittlungen weiter.

Bei einem größeren Polizeieinsatz waren vier der fünf Tatverdächtigen festgenommen worden. Ein fünfter Verdächtiger habe sich selbst den Behörden gestellt. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Die fünf Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft, wie eine Sprecherin der Aachener Staatsanwaltschaft sagte.

Die jungen Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren sollen eine Jugendliche in der Wohnung eines Verdächtigen vergewaltigt haben.

Das Opfer und einer der Beschuldigten hätten sich zuvor persönlich gekannt, sagte die Sprecherin. Nähere Angaben zu den Hintergründen und zum Tatablauf wollte sie nicht machen.

Die Verdächtigen seien vier Syrer und eine Person noch ungeklärter Nationalität. Bei dem Opfer handelt es sich nach dpa-Informationen um eine 17-Jährige mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit.