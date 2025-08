03.08.2025 10:25 Ferien-Halbzeit in NRW: Am Flughafen Köln/Bonn wird es jetzt richtig voll

Halbzeit der Sommerferien in NRW: Der Flughafen Köln/Bonn rechnet am kommenden Wochenende mit dem größten Passagierandrang in diesen Ferien.

Von Volker Danisch Köln/Düsseldorf - Halbzeit in NRW: Zur Mitte der Sommerferien kommen viele Reisende aus dem Urlaub zurück nach Nordrhein-Westfalen. Gleichzeitig geht es für viele Familien jetzt erst los. Der Flughafen Köln/Bonn erwartet vor diesem Hintergrund das verkehrsreichste Wochenende der diesjährigen Sommerferien. Alles in Kürze Flughafen Köln/Bonn erwartet verkehrsreichstes Wochenende der Sommerferien

118.000 Fluggäste werden in Köln/Bonn starten oder landen

Flughafen Düsseldorf erwartet über 229.000 Passagiere

Reiselust bleibt ungebrochen, über 2,2 Millionen Passagiere im August erwartet

Flughäfen raten zu Online-Angeboten für entspannteren Urlaubsstart Mehr anzeigen An diesem Wochenende wird am Flughafen Köln/Bonn ein besonders hohes Passagieraufkommen erwartet. (Archivbild) © Roberto Pfeil/dpa Von Freitag bis einschließlich Sonntag werden an dem zweitgrößten NRW-Airport voraussichtlich 118.000 Fluggäste in den Flugzeugen starten oder landen, teilte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Traditionell gebe es zum sogenannten Bettenwechsel sowohl viele Abfliegende als auch ankommende Fluggäste. "Das Passagieraufkommen bewegt sich auch in den kommenden Wochen weiterhin auf einem sehr hohen Niveau." Nordrhein-Westfalen Störung durch Sabotage auf wichtiger Bahn-Strecke in NRW: Bekennerschreiben aufgetaucht Nordrhein-Westfalen Brandanschlag auf Schienennetz: Bahnstrecke wieder frei Am größten NRW-Airport in Düsseldorf werden an diesem Wochenende mehr als 229.000 Passagiere erwartet, wie ein Sprecher erklärte. Hier hatte das dritte Ferienwochenende mit etwa 235.000 Reisenden den bisherigen Spitzenwert markiert. So lässt sich das Fliegen entspannter gestalten Einige Airlines haben auf das hohe Passagieraufkommen bereits mit zusätzlichen Flugangeboten im August reagiert. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa "Die Reiselust bleibt ungebrochen. Im August erwarten wir über 2,2 Millionen Passagiere", sagte der Sprecher weiter. Mehrere Airlines hätten auf die gestiegene Nachfrage bereits mit zusätzlichen Flügen im August reagiert. Viele Fluggäste reisten gut vorbereitet an und nutzen Serviceangebote - geben etwa das Gepäck selbst auf, ohne sich am Schalter anzustellen, die Buchung von Zeitfenstern an der Sicherheitskontrolle oder von reservierten Parkplätzen. "So gelingt der Urlaubsstart zügig und entspannt", unterstrich der Sprecher des Flughafens Düsseldorf. Der Sprecher des Flughafens Köln/Bonn zeichnete ein ähnliches Bild: "Die Prozesse in den Terminals und auf dem Vorfeld funktionieren dabei zuverlässig – der Betrieb läuft rund", sagte er. Nordrhein-Westfalen Akku setzt Haus in Brand: Dann muss alles ganz schnell gehen Nordrhein-Westfalen Diese Mega-Summe haben Steuerzahler in NRW für Polit-Ermittlungen geblecht Nach früheren Angaben erwarten die beiden größten Flughäfen Nordrhein-Westfalens in den diesjährigen Sommerferien mehr Passagiere - zusammen werden es laut der Prognosen mehr als fünf Millionen sein. Beide Airports raten den Passagieren seit längerem, vor der Reise Onlineangebote zu nutzen. Erster offizieller Ferientag der Sommerferien 2025 war in NRW Montag, 14. Juli. Aber bereits unmittelbar nach dem Schuljahresende am Freitag, 11. Juli, ging die erste Reisewelle los. Letzter Ferientag ist Dienstag, 26. August.

Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa