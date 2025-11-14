Finanznot explodiert in NRW: Fast 1,5 Millionen Menschen überschuldet

Neuss - In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Überschuldeten gestiegen.

Die Zahl der Überschuldeten ist in NRW stark angestiegen. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Laut dem neuen "Schuldneratlas" der Wirtschaftsauskunftei Creditreform sind 1,46 Millionen Menschen ab 18 Jahren betroffen und damit rund 44.000 mehr als im Vorjahr, was einem Anstieg von drei Prozent entspricht.

Fast 40 Prozent aller neuen Fälle in Deutschland entfallen damit auf NRW.

Die Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen an allen Erwachsenen, stieg von 9,58 auf 9,79 Prozent.

NRW weist den zweithöchsten Anstieg aller Bundesländer auf. Als überschuldet gilt, wer seine finanziellen Verpflichtungen langfristig nicht erfüllen kann.

"In NRW spüren wir die Rezession nicht nur im Rückgang des Gesamt-Bruttoinlandsprodukts, sondern ganz konkret im Rückgang gut bezahlter Industriejobs – und das trifft das Bundesland besonders hart", sagte der Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch.