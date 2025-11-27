Flammen brennen Flüchtlingsheim in NRW nieder: Gebäude unbewohnbar

Lohmar - In Lohmarer Ortsteil Scheiderhöhe ist am Donnerstagvormittag in einer Unterkunft für Geflüchtete ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist durch den Brand unbewohnbar.

Die Flammen sollen sich von der Waschküche bis hoch auf das Dach der Asylunterkunft gefressen haben. © Marius Fuhrmann

Der Alarm soll die Feuerwehr gegen 11.10 Uhr erreicht haben, wie ein Reporter vor Ort berichtet.

Weil die Unterkunft direkt neben dem örtlichen Feuerwehrhaus steht, hatten die Einsatzkräfte aus Scheiderhöhe keinen weiten Anfahrtsweg.

Nach ersten Infos war das Feuer in der Waschküche ausgebrochen und hatte sich dann ins obere Stockwerk gefressen.

Während aus dem Dach Flammen schlugen, wusste niemand, ob sich noch Menschen in den übereinander gestapelten Wohncontainern befanden.

"Die Leute sind teilweise wieder hineingelaufen, um ihre Habseligkeiten zu retten", so Einsatzleiter Peter Völkerath.