Tjorven (14) kommt nicht in der Schule an: Polizei NRW bittet dringend um Hilfe

Große Sorge in Monheim! Seit Mittwochmorgen (26. November) wird die 14-jährige Tjorven Virginia J. vermisst. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Mädchen.

Von Alina Eultgem

Monheim am Rhein - Große Sorge in Monheim (NRW)! Seit Mittwochmorgen (26. November) wird die 14 Jahre alte Tjorven Virginia J. vermisst.

Tjorven J. (14) aus Monheim am Rhein wird vermisst.
Tjorven J. (14) aus Monheim am Rhein wird vermisst.  © Polizei Mettmann

Laut den Beamten soll Tjorven gegen 7 Uhr ihr Elternhaus verlassen haben, angeblich auf dem Weg zur Schule. Doch dort kam sie nie an.

Als die Schule ihre Mutter informierte, schlug die sofort Alarm. Seitdem läuft eine große Suchaktion der Polizei.

Einsatzkräfte checkten alle bekannten Anlaufstellen, suchten Krankenhäuser ab und setzten sogar einen Personenspürhund ein, aber von Tjorven fehlt weiterhin jede Spur.

Auch Taxizentralen und der Nahverkehr wurden eingebunden, allerdings ohne Ergebnis.

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass die 14-Jährige sich in einer Notsituation befindet, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Hilfe.

Suche nach Tjorven J. - So erkennt Ihr die Vermisste

Die Polizei bitte die Bevölkerung um Hinweise. (Symbolbild)
Die Polizei bitte die Bevölkerung um Hinweise. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa
Tjorven wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,75 Meter groß
  • schlank
  • lange, lockige, dunkelblonde Haare
  • trug eine helle Jeans, graue Strickjacke, graue Jacke mit der Aufschrift "WYO"
  • weiße Sneaker
  • vermutlich mit blauer Handtasche unterwegs
Das Foto der Vermissten ist auch auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden.

Wer Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort liefern kann, soll sich bitte sofort unter der Telefonnummer 02173 / 9594-6350 an die Polizei Monheim wenden, oder direkt den Notruf 110 wählen.

