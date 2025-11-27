Tjorven (14) kommt nicht in der Schule an: Polizei NRW bittet dringend um Hilfe

Monheim am Rhein - Große Sorge in Monheim ( NRW )! Seit Mittwochmorgen (26. November) wird die 14 Jahre alte Tjorven Virginia J. vermisst.

Tjorven J. (14) aus Monheim am Rhein wird vermisst. © Polizei Mettmann

Laut den Beamten soll Tjorven gegen 7 Uhr ihr Elternhaus verlassen haben, angeblich auf dem Weg zur Schule. Doch dort kam sie nie an.

Als die Schule ihre Mutter informierte, schlug die sofort Alarm. Seitdem läuft eine große Suchaktion der Polizei.

Einsatzkräfte checkten alle bekannten Anlaufstellen, suchten Krankenhäuser ab und setzten sogar einen Personenspürhund ein, aber von Tjorven fehlt weiterhin jede Spur.

Auch Taxizentralen und der Nahverkehr wurden eingebunden, allerdings ohne Ergebnis.

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass die 14-Jährige sich in einer Notsituation befindet, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Hilfe.