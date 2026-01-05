Anschlag auf Stromversorgung: Notstrom-Hänger aus NRW auf dem Weg nach Berlin

Nach dem Anschlag auf die Stromversorgung in Berlin hat das Land NRW die Unterstützung mit Notstromgeräten für die Bundeshauptstadt angeboten.

Von Oliver Auster

Düsseldorf/Berlin - Nach dem Anschlag auf die Stromversorgung in Berlin hat das Land Nordrhein-Westfalen die Unterstützung mit Notstromgeräten für die Bundeshauptstadt angeboten.

Zehntausende Menschen im Südwesten Berlins haben keinen Strom mehr und müssen in Notunterkünfte ausweichen.  © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Das bestätigte das Innenministerium in Düsseldorf auf Anfrage.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) hatte das Hilfsangebot im Gespräch mit der "Abendschau" des rbb angenommen.

Laut einem Sprecher geht es um fünf sogenannte Notstrom-Anhänger, die samt Personal nach Berlin gebracht werden sollen.

In der Bundeshauptstadt sind Tausende Haushalte seit Samstag ohne Strom.

Eine linksradikale Gruppe hat sich zu dem Anschlag auf wichtige Kabel nahe einem Kraftwerk im Berliner Südwesten bekannt.

Das Land NRW hatte im Zuge der Energiekrise nach Beginn des Ukraine-Kriegs Millionen Euro in die Beschaffung von Notstromaggregaten investiert.

Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

