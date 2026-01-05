Große Unterschiede bei Gebühren fürs Anwohnerparken: Hier soll's jetzt teurer werden

Düsseldorf - Wer einen Bewohnerparkausweis benötigt, muss in den größeren Städten in Nordrhein-Westfalen zum Teil tief in die Tasche greifen. Die Unterschiede bei den Gebühren bleiben groß. Mancherorts soll das Parken nun allerdings günstiger werden.

Wer in NRW einen Bewohnerparkausweis braucht, kommt in manchen Städten deutlich günstiger weg als in anderen. (Symbolfoto) © Thomas Frey/dpa

Die Kosten für einen Bewohnerparkausweis unterscheiden sich in den nordrhein-westfälischen Großstädten erheblich. In Düsseldorf zahlen Anwohnerinnen und Anwohner bei einer Online-Beantragung 25 Euro pro Jahr, im Bürgerbüro werden 30 Euro fällig.

Bielefeld nimmt für den Online-Antrag 26 Euro, für den persönlichen Antrag ebenfalls 30 Euro. In Duisburg kostet der Bewohnerparkausweis derzeit 30,70 Euro pro Jahr. In Essen liegt der Preis bei 75 Euro pro Jahr, in Bochum bei 90 Euro.

In Köln richtet sich die Gebühr nach der Fahrzeuglänge. Für einen Jahresausweis liegen die Kosten je nach Größe des Autos zwischen 100 und 120 Euro. Eine dreistellige Summe wird auch in Gütersloh fällig: Jährlich 153 Euro sind hier zu zahlen. In Münster beträgt die Gebühr aktuell 260 Euro pro Jahr.

Vergleichsweise hoch ist der Preis in Bonn. Dort kostet ein Bewohnerparkausweis derzeit 360 Euro jährlich. Allerdings hat die Stadt angekündigt, diese Gebühr im Laufe des Jahres 2026 senken zu wollen. Dazu arbeitet die Verwaltung an einer neuen Gebührenordnung.

