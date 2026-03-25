Frühlings-Highlight in NRW: Hier lohnt sich ein Besuch zu Ostern

Bonn - Die berühmte Kirschblüte in der Altstadt von Bonn ist jedes Jahr ein echtes Highlight im Frühling. Doch aktuell heißt es: noch ein bisschen warten, bevor sich die Straßen wieder in ein rosa Blütenmeer verwandeln.

Unter den blühenden Kirschbäumen entsteht ein Tunnel aus rosa Blüten, der jedes Jahr zahlreiche Besucher anzieht. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

Besonders bekannt sind die Alleen in der Heerstraße und Breiten Straße. Hier stehen jeweils rund 60 japanische Nelkenkirschen, die mit ihren kräftig rosa Blüten einen spektakulären Tunnel bilden.

Wenn die Bäume voll blühen, schließen sich die Zweige über der Straße zu einem echten Blüten-Dach - ein perfektes Instagram-Motiv.

Wie die Stadt mitteilt, müsst Ihr Euch allerdings noch ein wenig gedulden. Durch die aktuell kühleren Temperaturen rechnen Experten damit, dass es frühestens in der ersten Aprilwoche so weit ist.

Wer jetzt schon losziehen will, wird aber auch fündig: In Nebenstraßen wie der Michaelstraße blühen einige Kirschsorten bereits früher. Dort könnt Ihr aktuell schon die ersten zarten Blüten entdecken.