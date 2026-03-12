Um Punkt 11 Uhr heulen wieder die Sirenen: Das wird am Warntag wirklich geprobt

Köln - Das Handy piept schrill, die Sirenen heulen laut - am Donnerstag ist wieder bundesweiter Warntag. Für NRW wird Innenminister Herbert Reul (73, CDU ) persönlich den Alarm um Punkt 11 Uhr auslösen.

Um Punkt 11 Uhr lösen am Donnerstag die Sirenen in ganz NRW aus, hier eine der 136 Sirenen in Köln. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Zweimal im Jahr ertönen zum Warntag die Sirenen im gesamten Bundesgebiet probeweise. Doch wie funktioniert der Warntag genau und was soll damit überhaupt erreicht werden?

"Der landesweite Warntag dient in erster Linie dazu, die gesamte Warninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen regelmäßig zu testen und die Bevölkerung mit den Warnsignalen vertraut zu machen", erklärt die Sprecherin des NRW-Innenministeriums, Nina Louwen.

Im Ernstfall müssen Warnsysteme sofort und ohne Einschränkungen funktionieren. Der Warntag soll helfen, technische Probleme zu erkennen und Abläufe zwischen Behörden, Leitstellen und Medien zu überprüfen. Außerdem soll er Menschen sensibilisieren, wie mit solchen Warnungen umzugehen ist.

"Bei vorangegangenen Warntagen konnte festgestellt werden, dass etwa einzelne Sirenen nicht funktionierten und aufgrund dieser Erprobung repariert werden konnten", sagt Louwen. Bei Handynutzern mit einem älteren Gerät könne der Empfang der Warnmeldung über Cell Broadcast möglicherweise nicht funktionieren. Wer feststellt, dass die Warnung auf einem zu alten Handy nicht angekommen ist, müsse sich für eine Aktualisierung direkt an den Hersteller wenden.