Mit über einem Promille: Trunkenheitsfahrt in Kürten endet teuer

Kürten - Durch Alkohol am Steuer verursachte ein 43-Jähriger am Donnerstagabend in Kürten einen Verkehrsunfall mit enormem Schaden.

Der Cupra des 43-Jährigen krachte auf der Odenthaler Straße in einen geparkten Škoda. Der Schaden liegt bei rund 50.000 Euro. © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 18.45 Uhr war der Mann mit seinem Cupra auf der Odenthaler Straße unterwegs. Laut Polizei wollte er an einem am Fahrbahnrand geparkten Škoda vorbeifahren, doch das ging gründlich schief.

Mit der Front seines Wagens krachte er in das Heck des abgestellten Autos. Beide Fahrzeuge wurden dabei massiv beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf satte 50.000 Euro geschätzt.

Der Fahrer blieb unverletzt. Doch bei der Unfallaufnahme folgte der nächste Schock: Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über einem Promille.

Damit war für die Beamten klar: Es bleibt nicht beim Blechschaden.