Gewalttaten psychisch kranker Menschen: So will NRW dagegen vorgehen

Düsseldorf - Als Konsequenz aus bundesweit mehreren blutigen Gewalttaten von psychisch kranken Menschen soll die Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen künftig besser geschützt werden.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (68) hat einen neuen Gesetzesentwurf vorgestellt. © Federico Gambarini/dpa

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (68, CDU) stellte einen verschärften Gesetzesentwurf zu Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten vor. Das Gesetz soll noch in diesem Jahr vom Landtag verabschiedet werden.

Gerichte sollen dem Entwurf zufolge eine sofortige Unterbringung psychisch kranker Menschen künftig in Einzelfällen um 24 Stunden verlängern können, etwa bei besonderen Erregungszuständen. Um frühzeitige Entlassungen zu vermeiden, sollen ausschließlich die Amtsgerichte darüber entscheiden dürfen, sagte Laumann.

Schon bei der Anordnung der Unterbringung einer Person dürfen Beurlaubungen gerichtlich ausgeschlossen oder unter Vorbehalt gestellt werden. Aktuell dürfen Kliniken in eigener Verantwortung über Beurlaubungen von Patienten bis zu zehn Tage entscheiden.

Viele betroffene Menschen sind nach Angaben Laumanns nicht gefährlich, wenn sie ihre Medikamente regelmäßig nehmen. Ist das der Fall, sollen und dürfen sie nicht durchgängig untergebracht werden.

Im Gesetzentwurf ist daher eine Pause verankert. Damit soll eine von den Krankenhäusern beaufsichtigte strukturierte Medikamenteneinnahme ermöglicht werden.