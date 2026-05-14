Droht NRW ein neuer Rockerkrieg? Kaltblütig ermordeter Mann war anscheinend Hells Angel

Wassenberg (Nordrhein-Westfalen) - Am Montagabend wurde in Wassenberg im Kreis Heinsberg ein Mann erschossen. Die Täter sind noch immer flüchtig. Doch jetzt scheint zumindest das Motiv klar zu sein, denn bei dem Opfer handelte es sich wohl um ein Mitglied einer Rockerbande.

Am späten Montagabend wurde ein Mann in Wassenberg (Nordrhein-Westfalen) kaltblütig erschossen. © Justin Brosch/dpa

Denn wie "Bild" erfahren haben will, soll es sich bei dem getöteten Mann um den Hells Angel Ömer handeln.

Und nicht nur das: Es soll bereits einen Anschlag auf den Mann gegeben haben. Damals hatte er jedoch überlebt.

Daher hatte er das Wohnhaus, in dem er mit seiner Familie lebte, gesichert wie eine Festung. Überall ließ er Überwachungskameras anbringen, sodass er jeden Winkel auf dem Grundstück im Auge hatte. Dieses wurde von meterhohen Betonwänden umschlossen.

Auch auf ein Namensschild an der Klingel verzichtete der Hells Angel. Anstatt dessen verzierte er die Hauswand mit einem Schild einer Securityfirma.

Kontakt mit seinen Nachbarn baute er auch nicht auf, diese kannten ihn nur vom Sehen. Wenn es mal eine Begegnung gab, soll er aber stets freundlich gegrüßt haben.

Doch die meiste Zeit verbrachte er mit seiner Familie hinter den meterhohen Betonmauern.