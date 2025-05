Immer mehr Tote in Badesaison: Rettungsschwimmer warnen mehr denn je

Düsseldorf - Für den Schutz von Badegästen und Wassersportlern in Nordrhein-Westfalen sind in diesem Sommer fast 10.000 Rettungsschwimmer der DLRG im Einsatz.

Insbesondere in nicht bewachten Flüssen und Seen komme es immer wieder zu tödlichen Badeunfällen. © Jörg Carstensen/dpa

Bereits im dritten Jahr in Folge werde die Zahl der freiwilligen Retter im bevölkerungsreichsten Bundesland mehr als 9500 betragen, erklärte die Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

Dabei gehe es nicht nur um Patrouillen an rund 200 Seen und Flüssen in NRW, sondern auch darum, die Beckenaufsicht in fast 200 Schwimmbädern zu unterstützen. "Wir richten gekenterte Segelboote wieder auf, leisten Erste Hilfe, suchen nach vermissten Personen und sind zur Stelle, wenn jemand im Wasser in Not ist", zählte der Präsident der DLRG Nordrhein, Stefan Albrecht, auf.

Allein in den vergangenen beiden Jahren bewahrten die freiwilligen Retter der DLRG in NRW insgesamt über 230 Menschen vor dem Tod. Hinzu seien rund 9000 Hilfeleistungen für Personen gekommen.

Doch die Rettungsschwimmer könnten nicht überall sein. Insbesondere in nicht bewachten Flüssen und Seen komme es immer wieder zu tödlichen Badeunfällen. Mindestens 57 Menschen seien im vergangenen Jahr in NRW ertrunken, zehn mehr als im Jahr zuvor.