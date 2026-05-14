Ist Geld das Tatmotiv? Hells Angel mit mehreren Schüssen hingerichtet
Wassenberg (Nordrhein-Westfalen) - Nach dem grausamen Attentat auf einen Mann in Wassenberg im Kreis Heinsberg ist das Tatmotiv weiterhin unklar. Doch jetzt ranken sich Gerüchte darum.
Nach Angaben von "Bild" soll Hells Angel Ömer nämlich in dubiose Geschäfte verwickelt gewesen sein und sich von einer niederländischen Clan-Familie mit marokkanischen Wurzeln 100.000 Euro geliehen haben.
Demnach soll das Geld für zwei ranghohe Mitglieder albanischer Herkunft seines Hells-Angels-Charter Mönchengladbach bestimmt gewesen sein.
Allerdings, so berichtet es "Bild", sollen die niederländischen Geldgeber auf der offenen Rechnung sitzen geblieben sein.
"Eine Mordkommission der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt mit Hochdruck. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden", erklärt hingegen eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen.
Dennoch herrsche im Umfeld des getöteten Rockers Aufruhr und es wachse die Angst. Daher seien viele aus dem Milieu auch nicht bereit, mit den Behörden zu sprechen.
Stecken die Bandidos hinter dem feigen Anschlag?
Diese hingegen befürchten, dass in Nordrhein-Westfalen ein neuer Rockerkrieg ausbricht. Denn es gelte als unwahrscheinlich, dass sich die Hells Angels nicht für den Mord an ihrem Bruder rächen werden.
Zumal in der Rocker-Szene wohl das Gerücht herumgehe, dass die verfeindeten Bandidos hinter der Hinrichtung stecken sollen. Aber auch die Spielsucht des Mannes könnte ihm zum Verhängnis geworden sein.
Bereits in der Vergangenheit soll es einen Anschlag auf den Mann gegeben haben. Diesen habe er damals glücklicherweise überlebt.
Aus diesem Grund hatte er sein Wohnhaus, in dem er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern gelebt hat, gesichert wie eine Festung.
Die meiste Zeit verbrachte er mit seiner Familie hinter den meterhohen Betonmauern. Gebracht hat es jedoch nichts.
Denn am späten Montagabend wurden mehrere Schüsse auf Ömer abgegeben. Zwar schleppte sich das blutüberströmte Opfer noch ein paar Meter weit, doch dann brach der Türke zusammen. Sanitäter rasten zum Tatort, doch der Rocker starb an den schweren Schussverletzungen.
Titelfoto: Justin Brosch/dpa