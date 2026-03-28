Junge stirbt nach Messerattacke in Witten: Das ist bisher zur Tat bekannt

Witten - Nach dem Tod eines Dreizehnjährigen liegt über der Wittener Lessingstraße an diesem Samstagnachmittag eine unheimliche Stille. Es regnet in Strömen. Die Polizei ist noch immer noch mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Männer und Frauen in weißen Anzügen sichern Spuren. Der Bereich um ein Mehrfamilienhaus ist weiträumig und zu allen Seiten mit Flatterband abgesperrt.

Beamte der Spurensicherung sichern nach dem Messerangriff Beweismittel auf einem Gehweg. © Christoph Reichwein/dpa

Auch einige Anwohner sind zu sehen. Die Blutflecken auf Gehweg und Straße sind bislang nicht vollständig beseitigt. Nicht nur Nachbarn sind fassungslos darüber, was sich an diesem Tag in dem Wohngebiet der Ruhrgebietsstadt abgespielt hat.

Was vorgefallen ist, schildert die Polizei später so: Zeugen wählen gegen 10.29 Uhr den Notruf. Bei einem Messerangriff werden eine 38-jährige Frau und ihre Kinder - ein neunjähriges Mädchen und ein 13-jähriger Junge - schwer verletzt. Der Junge stirbt kurz danach. Tatverdächtig ist der 40 Jahre alte Vater.

Nach Polizeiangaben soll es zuvor Streit in dem Wohnhaus gegeben haben. Dieser habe sich nach draußen auf die Straße verlagert. Anwohner werden durch Schreie auf die Tat aufmerksam, wie die Ermittler berichten. Einige Augenzeugen sollen auch gesehen haben, wie der Mann zusticht.

Als Polizei und Rettungskräfte ankommen, finden sie die Mutter und ihre Kinder etwa 30 Meter vom Haus entfernt verletzt auf dem Boden. Für den Jungen kommt jede Hilfe zu spät. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen stirbt er noch im Rettungswagen an seinen Verletzungen.