Kind stirbt nach Messerangriff in Witten! Mutter und Schwester schwer verletzt, Vater festgenommen

Witten - Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Witten ( NRW ) ist ein Kind durch Messerstiche getötet worden!

Polizei- und Rettungskräfte im Großeinsatz in Witten. © Justin Brosch/Justin Brosch/dpa

Die Mutter und seine neunjährige Schwester wurden schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei auf dpa-Nachfrage mitteilte. Der tatverdächtige Vater der Kinder wurde festgenommen!

Nach Angaben der Polizei hatte es zuvor einen Streit in einem Wohnhaus gegeben, der sich dann auf die Straße verlagerte.

Dort sei der Zwölfjährige trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstorben, sagte der Sprecher. Die Schwester und ihre Mutter wurden vor Ort von Notärzten und Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Motiv ist laut Polizei unklar. Weitere Details und Hintergründe sind bislang nicht bekannt.