Kinder müssen sich gedulden: Grundschule nach Brand vorerst geschlossen

Die Weihnachtsferien sind zu Ende, die Schule geht in NRW wieder los. Mehr als 200 Grundschüler in Haan können allerdings nicht in ihre Klassenräume zurück.

Haan - Nach dem vermutlich durch Brandstiftung entstandenen Feuer in einer Grundschule in Haan bei Düsseldorf kann dort vorläufig nicht unterrichtet werden.

Nach einem Brand in einer Grundschule in Haan kann dort aktuell nicht unterrichtet werden.  © Patrick Schüller

Nach dem Ende der Weihnachtsferien werde bis einschließlich Freitag Distanzunterricht stattfinden, teilte die Stadt mit. Den Eltern werde eine Notbetreuung der Kinder in der Mensa angeboten.

Oberste Priorität nach dem Brand habe die Sicherheit und Unbedenklichkeit der Räume für die Schülerinnen und Schüler sowie für das Schulpersonal. Aus diesem Grund seien am Dienstag sogenannte Wischproben in allen Räumen genommen worden. Die Auswertung werde bis zu 14 Tage dauern.

Als Überbrückungslösung ist nach den Angaben der Stadt geplant, die 216 Grundschüler ab kommenden Montag in einem städtischen Gymnasium zu unterrichten. Die acht Klassen könnten dort auf einer Etage untergebracht werden. Für Kinder, deren Eltern sie nicht selbst zum Gymnasium bringen könnten, stelle die Stadt ab Montag Transferbusse zum Gymnasium bereit.

Bei dem Brand in der Grundschule in der Robert-Koch-Straße in der Nacht zum Sonntag geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Ein Büro brannte laut Polizei vollständig aus, zwei angrenzende Räume wurden leicht beschädigt. Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle, wie die Polizei weiter mitteilte.

Zusammenhang mit Einbruch?

Die Polizei prüft aktuelle einen Zusammenhang mit einem Einbruch in einer Gesamtschule in Haan. (Symbolbild)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Polizei prüft bei ihren Ermittlungen einen möglichen Zusammenhang zwischen der mutmaßlichen Brandstiftung an der Grundschule sowie dem Einbruch und dem Vandalismus an einer Gesamtschule in Haan wenige Tage zuvor.

Dort hatten Reinigungskräfte am Montag vergangener Woche den Einbruch ins Hauptgebäude bemerkt.

Die Täter verwüsteten zahlreiche Räume, Sanitäranlagen und das Schülercafé, wie die Polizei auflistete. Sie setzten außerdem weite Teile des Hauptgebäudes unter Wasser.

An der Gesamtschule seien die Aufräumarbeiten so weit abgeschlossen, dass der Schulbetrieb nach dem Ferienende voraussichtlich am Mittwoch aufgenommen werden könne, hatte die Stadt am Montag erklärt.

