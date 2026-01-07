Kinder müssen sich gedulden: Grundschule nach Brand vorerst geschlossen

Haan - Nach dem vermutlich durch Brandstiftung entstandenen Feuer in einer Grundschule in Haan bei Düsseldorf kann dort vorläufig nicht unterrichtet werden.

Nach einem Brand in einer Grundschule in Haan kann dort aktuell nicht unterrichtet werden. © Patrick Schüller

Nach dem Ende der Weihnachtsferien werde bis einschließlich Freitag Distanzunterricht stattfinden, teilte die Stadt mit. Den Eltern werde eine Notbetreuung der Kinder in der Mensa angeboten.

Oberste Priorität nach dem Brand habe die Sicherheit und Unbedenklichkeit der Räume für die Schülerinnen und Schüler sowie für das Schulpersonal. Aus diesem Grund seien am Dienstag sogenannte Wischproben in allen Räumen genommen worden. Die Auswertung werde bis zu 14 Tage dauern.

Als Überbrückungslösung ist nach den Angaben der Stadt geplant, die 216 Grundschüler ab kommenden Montag in einem städtischen Gymnasium zu unterrichten. Die acht Klassen könnten dort auf einer Etage untergebracht werden. Für Kinder, deren Eltern sie nicht selbst zum Gymnasium bringen könnten, stelle die Stadt ab Montag Transferbusse zum Gymnasium bereit.

Bei dem Brand in der Grundschule in der Robert-Koch-Straße in der Nacht zum Sonntag geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Ein Büro brannte laut Polizei vollständig aus, zwei angrenzende Räume wurden leicht beschädigt. Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle, wie die Polizei weiter mitteilte.