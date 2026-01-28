Nach Polit-Beben: Schäffer als neue Flucht- und Familienministerin für NRW vereidigt

Düsseldorf - Einen Tag nach ihrer Ernennung ist die neue nordrhein-westfälische Familien- und Fluchtministerin Verena Schäffer (39, Grüne ) im Düsseldorfer Landtag vereidigt worden.

Verena Schäffer (39) ist die neue Familien- und Fluchtministerin für Nordrhein-Westfalen. Am Mittwoch wurde sie vereidigt. © Oliver Berg/dpa

Die 39-jährige Historikerin folgt auf ihre Parteikollegin Josefine Paul, die am Dienstag überraschend zurückgetreten war.

Die 43-Jährige hatte das mit Rücksicht auf die Aufklärungsarbeit des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Solinger Terroranschlag begründet. Diese werde zunehmend überlagert von einer zunehmenden politischen Polarisierung um ihre Person.

Paul war im Zuge der Aufarbeitung des Attentats mit drei Toten von Anfang an unter Druck geraten. Ihr wurden schleppende Kommunikation und Verschleierung der regierungsinternen Kommunikation vorgeworfen.

Auch gegen die geplante Änderung des Kinderbildungsgesetzes hatte sich zuletzt zunehmender Widerstand formiert.

Schäffer hatte im Oktober 2020 zunächst mit Paul als Doppelspitze die Landtagsfraktion geführt.