Landtag plant Mega-Reform: Bauen in NRW wird einfacher

Düsseldorf – Bauen soll in Nordrhein-Westfalen wieder einfacher werden. Dazu entschlackt das Land radikal die Bauordnung.

Mehr Spielraum beim Bauen: Umbauten, Aufstockungen und neue Projekte sollen ohne unnötige Regeln schneller umgesetzt werden. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

"Wir schaffen unnötige bauordnungsrechtliche Vorschriften ab", sagte Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU). Es werde kaum noch Bürokratiehürden geben.

"Kreativität und Tempo werden beschleunigt." Die geänderte Bauordnung wurde am Donnerstag in den Landtag eingebracht und soll im Sommer in Kraft treten.

Die wesentlichen Neuerungen: Der digitale Bauantrag wird Standard. Die bisher erforderliche Schriftform wurde seit 2019 bereits schrittweise abgeschafft und nun ganz aufgegeben.

Schon heute gehen beispielsweise in Köln mehr als 90 Prozent und im Kreis Steinfurt über 75 Prozent der Bauanträge digital ein.