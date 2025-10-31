Nach Messerattacke im eigenen Haus: Bürgermeisterin mit Medien- und Kanzler-Kritik

Herdecke - Die bei einem Messerangriff in ihrem Haus verletzte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer (57), hat Medien und Politiker für den Umgang mit ihrem Fall kritisiert.

Kurz nach der Tat hatte die Polizei die tatverdächtige Adoptivtochter (17) von Iris Stalzer festgenommen. © Alex Talash/dpa

"Ich habe tatsächlich überhaupt nicht erwartet, dass ein solcher Medienrummel entstehen würde", erklärt die 57-Jährige in der "Westfalenpost".

"Ich bin auch keine Bundespolitikerin oder ein Mensch, der irgendwie bundesweit Bedeutung hat", meinte Stalzer (SPD). "Ich finde, da hätte man etwas rücksichtsvoller sein können. Ich denke auch, an der einen oder anderen Stelle sind da rechtliche Grenzen überschritten worden, leider."

Stalzer war am 7. Oktober in ihrem Haus lebensgefährlich verletzt worden. Ihre 17-jährige Adoptivtochter steht im Verdacht, sie stundenlang im Keller des Hauses bedroht und gequält zu haben.

Neben 13 Messerstichen soll die 57-Jährige auch zahlreiche Kopfverletzungen erlitten haben. Gegen die Tochter wurde Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Bereits kurz nach Bekanntwerden der Tat - als die Hintergründe noch völlig unklar waren - hatten sich mehrere Politiker dazu geäußert. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) schrieb auf der Plattform X von einer "abscheulichen Tat".