13.07.2026 09:00 "Nervenprobe für Autofahrer": ADAC-Experte warnt vor Staugefahr zu Ferienstart

Unmittelbar nach dem Start der Sommerferien am Freitag (17. Juli) ist die Staugefahr in Nordrhein-Westfalen besonders hoch laut einer Stauprognose des ADAC.

Von Volker Danisch, Jonas Reihl Köln - Unmittelbar nach dem Start der Sommerferien am Freitag (17. Juli) ist die Staugefahr in Nordrhein-Westfalen besonders hoch laut einer Stauprognose des ADAC. So sei auch der Freitag zu Ferienbeginn 2025 mit 615 Staustunden einer der staureichsten Tage der Sommerferien gewesen.

Ab dem kommenden Wochenende wird es wieder besonders voll auf den NRW-Autobahnen. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa In Kombination mit starkem Berufsverkehr am Freitagnachmittag und vielen Baustellen in NRW "wird der Ferienbeginn auf der Autobahn zur Nervenprobe", macht ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold deutlich. Insgesamt gibt 550 bis 600 baustellenbedingten Verkehrseinschränkungen auf den Autobahnen in NRW. Das ist den Angaben zufolge derzeit mehr als die Hälfte der bundesweit etwa 1000 Einschränkungen durch Baustellen. Auch am Samstag und Sonntag sei zudem laut ADAC mit mehr Verkehr auf den typischen Reiserouten zu rechnen. Nordrhein-Westfalen Tempo, Spaß und schräge Gefährte: Seifenkisten flitzen durch Krefeld Hinzu kommt: NRW ist mit den Sommerferien in diesem Jahr vergleichsweise spät dran. Der 20. Juli als erster offizieller Ferientag ist das späteste Datum in der NRW-Sommerferienregelung für 2025 bis 2030. Bis auf NRW, Baden-Württemberg und Bayern haben alle anderen Bundesländer bereits Sommerferien.

Auf welchen NRW-Autobahnen kann es dick kommen?