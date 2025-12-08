NRW-Betriebe in der Krise: Firmenpleiten schießen in die Höhe

Neuss - Die schwierige wirtschaftliche Lage setzt vielen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen spürbar zu.

Die Firmenpleiten in NRW schießen so stark in die Höhe, wie seit 2016 nicht mehr. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Zahl der Firmenpleiten steigt laut einer Studie erneut kräftig. Bis Ende des Jahres rechnet die Auskunftei Creditreform mit 6320 Unternehmensinsolvenzen - 10,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Zuwachs fällt damit stärker aus als in Deutschland insgesamt.

"Die wirtschaftliche Schieflage unseres Landes zeigt sich fast nirgends so deutlich wie in Nordrhein-Westfalen", sagte Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung.

So viele Insolvenzen seien in NRW zuletzt 2016 registriert worden. "Das Land leidet insbesondere unter dem Strukturwandel und ist industriell geprägt. Diese alte Industrie ist zunehmend nicht mehr wettbewerbsfähig." Hantzsch rechnet auch 2026 mit einem Anstieg der Pleiten.

Im laufenden Jahr gab es zahlreiche Großinsolvenzen in NRW, darunter die Brüder-Schau-Gruppe mit der Handelskette Hammer in Porta Westfalica, der Discounter Kodi in Oberhausen, der Kreisverband Wesel der Arbeiterwohlfahrt mit Sitz in Moers und der Autozulieferer Gerhardi in Lüdenscheid.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Zahl der Insolvenzen im Bundesland um fast ein Viertel zugenommen.