Luise (†12) mit 74 Stichen getötet: So wollten ihre Freundinnen sie zuerst umbringen

Koblenz/Freudenberg - Im Zivilverfahren um die Tötung der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg im Siegerland kommen zu Beginn grausige Details an die Öffentlichkeit. Laut Richter hatten ihre Freundinnen zunächst einen anderen Plan, um Luise zu töten.

Alles in Kürze

Ein Holzkreuz, Blumen und Lichter stehen am Waldrand an der Stelle, an der das Mädchen Luise (†12( tot gefunden wurde. (Archivfoto) © Oliver Berg/dpa

Die Jugendliche wurde mit 74 Messerstichen getötet.

Die beiden Mädchen, die die Tat gestanden haben, hatten neben einem Messer auch einen Kunststoffmüllbeutel und Klebeband dabei, wie der Richter im Zivilverfahren am Landgericht Koblenz sagte.

In dem Zivilprozess geht es unter anderem um Schmerzensgeld. Einen Strafprozess gibt es wegen des jungen Alters der Mädchen bei der Tat nicht.

Luise war im Jahr 2023 einige Kilometer entfernt von ihrem Zuhause in einem Waldstück an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen in Rheinland-Pfalz tot gefunden worden.